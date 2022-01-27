Муллин поделился фотокадрами во время рабочей поездки в Тобольск

Руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин вместе с коллегами прибыл в Тобольск. Кадрами со своей рабочей поездки он поделился в Instagram.

«Прибыли в Тобольск, это город, где работает компания "СИБУР". Очень красивый, ухоженный, светлый. Город, с которым мы хотим познакомиться и перенять опыт», — отметил руководитель исполкома.

Муллин отметил, что намерен изучить опыт этого города.

«Здесь была реализована программа социально-экономического развития города при поддержке компании "СИБУР". В ближайшие дни мы познакомимся с опытом тоболяков, чтобы узнать, как сделать еще лучше наш любимый Нижнекамск», — подписал он пост.

Муллин также выложил несколько кадров Тобольска — он отметил здание аэропорта, парки, елочные городки, фигуры с иллюминацией, а также показал себя в здании администрации города. Публикацию в stories он подписал так: «Вопросы Нижнекамска решаются в здании администрации Тобольска». Там же он встретился с мэром города Максимом Афанасьевым и вручил ему чак-чак.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Муллин поручил сдать в срок детский сад и школу в Нижнекамске.