СИБУР передаст ряд спортивных и социальных объектов в собственность Нижнекамска

В ближайшем будущем спортивные объекты Нижнекамска — «Дружбу», «Алмаш» и «Факел», а также ряд объектов социального обслуживания работников «Нижнекамскнефтехима» ждут изменения. Об этом сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Достигнута договоренность с компанией „Сибур“ о том, что ряд объектов — „Дружба“, „Алмаш“, „Факел“ и несколько других социальных объектов будут переданы городу», — сказал он.

Руководитель исполкома подчеркнул, что объекты будут передаваться городу не просто так, а в обновленном виде. Компания СИБУР готова модернизировать эти площадки, которые не ремонтировались по 20–30 лет. Сейчас готовится соответствующий концепт-план.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что СИБУР намерен довести санаторий-профилакторий «Корабельная роща» в Нижнекамске, где отдыхают сотрудники «Нижнекамскнефтехима», до стандарта четырех-пяти звезд.