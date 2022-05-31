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Ру Тат
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Строительство
31 мая 2022  08:49
Эльза Кузнецова

СИБУР передаст ряд спортивных и социальных объектов в собственность Нижнекамска

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В ближайшем будущем спортивные объекты Нижнекамска — «Дружбу», «Алмаш» и «Факел», а также ряд объектов социального обслуживания работников «Нижнекамскнефтехима» ждут изменения. Об этом сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин

«Достигнута договоренность с компанией „Сибур“ о том, что ряд объектов — „Дружба“, „Алмаш“, „Факел“ и несколько других социальных объектов будут переданы городу», — сказал он.

Руководитель исполкома подчеркнул, что объекты будут передаваться городу не просто так, а в обновленном виде. Компания СИБУР готова модернизировать эти площадки, которые не ремонтировались по 20–30 лет. Сейчас готовится соответствующий концепт-план. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что СИБУР намерен довести санаторий-профилакторий «Корабельная роща» в Нижнекамске, где отдыхают сотрудники «Нижнекамскнефтехима», до стандарта четырех-пяти звезд.

#сибур
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