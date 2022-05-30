СИБУР построит в Нижнекамске медицинский комплекс

Санаторий «Корабельная роща» в Нижнекамске, где отдыхают сотрудники «Нижнекамскнефтехима», планируется довести до стандарта четырех-пяти звезд. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«СИБУР планирует очень серьезно вложиться в медицинскую инфраструктуру. Объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. В санатории-профилактории „Корабельная роща“ принято решение модернизировать инфраструктуру, направленную на оздоровление, и открыть гостиницу четыре-пять звезд. Это уже будет не просто санаторий повышенной комфортности — это будет база, связанная с территорией лагерей „Юность“ и „Олимпиец“. Пока строится новый концепт-план, который охватит эту огромную территорию, с медицинской реабилитацией, оздоровлением, профилактикой взрослых жителей города и детей», — отметил спикер.

О намерениях СИБУРа во время празднования Дня химика в Нижнекамске сообщили Президенту РТ Рустаму Миниханову.

Профилакторий «Корабельная роща» был построен в 1984 году в одном из живописнейших мест пригорода Нижнекамска — в хвойном массиве на берегу Камы. За годы работы в нем отдохнуло более сотни тысяч человек — работники «Нижнекамскнефтехима», их дети и ветераны труда.