СИБУР инвестирует в новый учебный центр в Нижнекамске 1,8 млрд рублей

Сумма инвестиций в создание нового учебного центра «Сибур Интех» в Нижнекамске составляет 1,8 млрд рублей. Об этом стало известно сегодня в ходе визита Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамский химико-технологический институт.

«1,8 млрд рублей направят в том числе на оснащение аудиторий», — рассказали в пресс-службе СИБУРа.

Предполагается, что открытие учебного центра позволит повысить качество подготовки рабочих кадров для нефтехимической отрасли. Общая площадь будущего центра на 48 аудиторий составит 3,2 тыс. кв. метров. Также здесь планируют создать пять уличных полигонов и установить 52 учебных стенда. Обучение будет идти по 11 направлениям подготовки, а пройти его смогут 15 тыс. сотрудников в год.

Во время своего визита в Нижнекамский район Рустам Минниханов побывал на площадке НХТИ. Раис Татарстана назвал его важным образовательным и научным центром республики, а также призвал активнее развивать дуальное образование.