Минниханов в Нижнекамске осмотрел НХТИ и педколледж после капремонта

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Нижнекамск посетил химико-технологический институт и педагогический колледж, в которых было завершены ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В НХТИ капремонт центрального корпуса завершили в этом году. В здании обновили кровлю, провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные сети, в лабораториях установили современные оборудование. В будущем планируется возвести отдельный кампус с общежитием.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов назвал Нижнекамский химико-технологический институт важным образовательным и научным центром республики. Он также призвал более активно развивать дуальное образование.

Раису РТ рассказали, что на площадке института будет реализован проект поддержки компетенции и подготовки специалистов «Сибур Интех», появление учебного центра позволит повысить качество подготовки рабочих кадров для нефтехимической отрасли.

После Рустам Минниханов посетил Нижнекамский педагогический колледж, открытый в 1981 году. В учреждении обучаются порядка 800 студентов — это будущие воспитатели, учителя начальных классов и педагоги физкультуры. Капремонт позволил сформировать единое образовательное пространство, в обновленных учебных кабинетах появился новый инвентарь.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После осмотра педколледжа глава Нижнекамского района Рамиль Муллин доложил Раису РТ о развитии кластерного подхода к подготовке кадров. В частности, ведется работа по сближению образовательных учреждений Нижнекамска и промпредприятий, чтобы в готовить специалистов для конкретных работодателей.