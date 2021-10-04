СИБУР и ТАИФ закрыли сделку по объединению

СИБУР разместил на бирже 11 выпусков облигаций на 3,025 млрд долларов в счет оплаты акций ТАИФа, следует из официальных сообщений компании. Облигации планируется погасить в период 2022-2032 годов.

«Сделка по объединению СИБУРа и ТАИФа закрыта», – сообщил ИА «Татар-информ» представитель СИБУРа.

24 сентября в Казани они заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании.

Сделка проходила в два этапа. На первом акционеры ТАИФа исходя из того, что сделка совершена, получили 15-процентную долю в СИБУРе в обмен на контрольный пакет акций ТАИФа. Оставшийся пакет акций оплачен биржевыми облигациями, которые были размещены в понедельник.

Вместе с акциями АО «ТАИФ» СИБУР получил доли в «Нижнекамскнефтехиме», «Казаньоргсинтезе» и генерирующей компании ТГК-16.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что объединение позволит ликвидировать дефицит сырья и загрузить нефтехимические мощности в Татарстане. В то же время СИБУР обязался соблюдать ряд обязательств, в том числе социального характера.

Согласно материалам СИБУРа, акционеры ТАИФа суммарно стали одним из крупнейших владельцев компании. Структура акционеров должна стать следующей: председателю совета директоров СИБУРа и его основному акционеру Леониду Михельсону после закрытия сделки принадлежит 30,6%, акционерам ТАИФа — 15%, Геннадию Тимченко — 14,5%, бывшему и нынешнему менеджменту СИБУРа ­— 12,3%, группе СОГАЗ — 10,6%, китайским Sinopec и Silk Road Fund — по 8,5%.