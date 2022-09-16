Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами стран ШОС из-за антиковидных ограничений

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с Президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане из-за ограничений по коронавирусу, которые соблюдает китайская делегация. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Рейтер».

На групповых фото с саммита ШОС в Самарканде китайский лидер отсутствует. Это первый его визит за границу после начала пандемии Covid-19.

Накануне состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита, о которой ранее сообщал «Татар-информ».

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а государства-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.



В сентябре 2021 года начался процесс приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнеров по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.