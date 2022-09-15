Путин: Попытки создания однополярного мира уродливы и неприемлемы

Россия и Китай — государства, играющие ключевую роль в обеспечении глобальной безопасности. Они выступают за формирование справедливого, демократического и многополярного правопорядка. Об этом на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшей на полях ШОС, заявил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что миропорядок должен основываться на международном праве, а не на правилах, придуманных кем-то и непонятных остальным.

«Вообще должен сказать, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — уверен Владимир Путин.

Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», и осудил провокации США и их сателлитов.

В заключение Президент высоко оценил сбалансированную позицию КНР относительно ситуации на Украине. «Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет. В ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», — заключил Путин.