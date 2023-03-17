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Си Цзиньпин прибудет в Москву 20 марта
20 марта с государственным визитом в Россию прибудет Председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ожидается, что он проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.
«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене», — отмечается в анонсе.
Планируется, что стороны подпишут несколько двусторонних документов. Как заметили в Кремле, визит продлится несколько дней и завершится 22 марта.
Ранее уже говорилось, что Си Цзиньпин может посетить Россию на следующей неделе, однако китайский МИД не подтверждал эту информацию.
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