Си Цзиньпин прибудет в Москву 20 марта

20 марта с государственным визитом в Россию прибудет Председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ожидается, что он проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене», — отмечается в анонсе.

Планируется, что стороны подпишут несколько двусторонних документов. Как заметили в Кремле, визит продлится несколько дней и завершится 22 марта.

Ранее уже говорилось, что Си Цзиньпин может посетить Россию на следующей неделе, однако китайский МИД не подтверждал эту информацию.