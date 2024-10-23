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Си Цзиньпин похвалил неформальный обед на саммите БРИКС в Казани
Лидеру Китаю Си Цзиньпину понравился неформальный обед, который организовали вечером 22 октября в Казанской ратуше для глав стран-членов БРИКС.
«Очень хорошо, вкусно», - делится впечателниями Си Цзиньпин, чьи слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что гостей саммита БРИКС казанские рестораны будут угощать татарской выпечкой (кыстыбый, эчпочмак, бэлиш), супом-лапшой, шашлыками по уникальному рецепту из конины, а также блюдами из рыбы, гуся и утки.
На сладкое гостям предлагают талкыш калеве (его приготовление — одно из самых сложных в татарской кухне).
К слову, в казанском аэропорту, где встречают гостей саммита, по традиции всех угощают хлебом-солью и чак-чаком.
Саммит БРИКС продлится в столице Татарстана по 24 октября включительно.
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