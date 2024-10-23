Си Цзиньпин похвалил неформальный обед на саммите БРИКС в Казани

Фото: © Сергей Бобылев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Лидеру Китаю Си Цзиньпину понравился неформальный обед, который организовали вечером 22 октября в Казанской ратуше для глав стран-членов БРИКС.

«Очень хорошо, вкусно», - делится впечателниями Си Цзиньпин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что гостей саммита БРИКС казанские рестораны будут угощать татарской выпечкой (кыстыбый, эчпочмак, бэлиш), супом-лапшой, шашлыками по уникальному рецепту из конины, а также блюдами из рыбы, гуся и утки.

На сладкое гостям предлагают талкыш калеве (его приготовление — одно из самых сложных в татарской кухне).

К слову, в казанском аэропорту, где встречают гостей саммита, по традиции всех угощают хлебом-солью и чак-чаком.

Саммит БРИКС продлится в столице Татарстана по 24 октября включительно.