Стало известно, чем будут угощать гостей саммита БРИКС в Казани

Гостей саммита БРИКС казанские рестораны будут угощать национальными блюдами с учетом гастрономических предпочтений каждого. Об этом заявил вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров РТ по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Среди угощений будет татарская выпечка: кыстыбый, эчпочмак, бэлиш. В качестве мясной начинки: гусятина и говядина. Еще гостям дадут попробовать суп-лапшу токмач, азу по-татарски, шашлыки по уникальному рецепту из конины.

Будут и блюда из судака, сазана, щуки, а также гуся и утки. Не забудут и про сладкое: талкыш калеве (его приготовление - одно из самых сложных в татарской кухне).

Помимо всего этого, гостей встретят девушки в национальных костюмах и угостят их чак-чаком.

Саммит стран БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. В эти дни Казань примет много иностранных делегаций – участие в саммите БРИКС подтвердили 33 страны, в том числе 24 – на уровне первых лиц.