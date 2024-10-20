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Стало известно, чем будут угощать гостей саммита БРИКС в Казани
Гостей саммита БРИКС казанские рестораны будут угощать национальными блюдами с учетом гастрономических предпочтений каждого. Об этом заявил вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров РТ по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов, чьи слова приводит РИА «Новости».
Среди угощений будет татарская выпечка: кыстыбый, эчпочмак, бэлиш. В качестве мясной начинки: гусятина и говядина. Еще гостям дадут попробовать суп-лапшу токмач, азу по-татарски, шашлыки по уникальному рецепту из конины.
Будут и блюда из судака, сазана, щуки, а также гуся и утки. Не забудут и про сладкое: талкыш калеве (его приготовление - одно из самых сложных в татарской кухне).
Помимо всего этого, гостей встретят девушки в национальных костюмах и угостят их чак-чаком.
Саммит стран БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. В эти дни Казань примет много иностранных делегаций – участие в саммите БРИКС подтвердили 33 страны, в том числе 24 – на уровне первых лиц.
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