Си Цзиньпин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Китай глубоко сожалеет о военных действиях, идущих на территории европейского континента, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство.

Сегодня во второй половине дня Си Цзиньпин провел видеосаммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Предметом обсуждения лидеров трех стран стала ситуация на Украине, и также иранская ядерная сделка и сотрудничество Китая с Евросоюзом.

«Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны», — цитирует Си Цзиньпин Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также должным образом учитывать озабоченность в сфере безопасности.

Китайский лидер подчеркнул, что нужно совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной и способствовать тому, чтобы обе стороны сохраняли тенденцию переговоров, преодолевали трудности и продолжали диалог ради достижения результатов.

Как отметил Си Цзиньпин, Китай готов оказать Украине гуманитарную помощь.

«Китай выдвинул инициативу из шести пунктов о гуманитарной ситуации на Украине и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь», — добавил он.

Накануне Канцлер ФРГ Шольц провел телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась текущая ситуация на территории Украины.

Владимир Путин также поговорил по телефону с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили ход спецоперации по защите Донбасса, а также вопросы эвакуации граждан Индии из Украины.