Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Си Цзиньпин назвал «очень хорошим» результат переговоров Китая и США
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном позитивно оценил ход американо-китайских переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», — подчеркнул китайский лидер.
Кроме того, Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена «внесет больший вклад в стабилизацию» отношений Соединенных Штатов и Китая.
«<…> взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности», — приводит слова Председателя КНР в своем Twitter’е официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Хуа Чуньин.
Блинкен прибыл в Китай с двухдневным визитом накануне, но до последнего момента не было известно, состоится ли его встреча с главой КНР, напоминает агентство Associated Press.
Ранее американский дипломат провел переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и куратором внешней политики КНР в ЦК Коммунистической партии Китая Ван И.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»