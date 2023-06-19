Си Цзиньпин назвал «очень хорошим» результат переговоров Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном позитивно оценил ход американо-китайских переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», — подчеркнул китайский лидер.

Кроме того, Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена «внесет больший вклад в стабилизацию» отношений Соединенных Штатов и Китая.

«<…> взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности», — приводит слова Председателя КНР в своем Twitter’е официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Хуа Чуньин.

Блинкен прибыл в Китай с двухдневным визитом накануне, но до последнего момента не было известно, состоится ли его встреча с главой КНР, напоминает агентство Associated Press.

Ранее американский дипломат провел переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и куратором внешней политики КНР в ЦК Коммунистической партии Китая Ван И.