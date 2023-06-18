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Политика 18 июня 2023 21:08

В Госдепе заявили, что Блинкен провел откровенные переговоры с главой МИД Китая

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел откровенные и конструктивные переговоры с главой китайского МИД Цинь Ганом. Об этом заявили в госдепе, передает РИА Новости.

«Энтони Блинкен провел сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Блинкен указал на «важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов».

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