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В Госдепе заявили, что Блинкен провел откровенные переговоры с главой МИД Китая
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел откровенные и конструктивные переговоры с главой китайского МИД Цинь Ганом. Об этом заявили в госдепе, передает РИА Новости.
«Энтони Блинкен провел сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Блинкен указал на «важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов».
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