Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Си Цзиньпин: Китай готов к укреплению сотрудничества со странами ОИС
Китай готов к продолжению и укреплению прагматического сотрудничества с исламскими странами. Об этом в обращении к участникам XV Саммита ОИС заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Текст приведен Центральным телевидением Китая.
«Китай готов продолжать сотрудничество с исламскими странами в целях сохранения традиционной дружбы, укрепления политического взаимодоверия, углубления прагматического сотрудничества, расширения гуманитарных обменов», — отметил руководитель КНР.
Си Цзиньпин напомнил о взаимоподдержке, оказанной Китаем и странами ОИС в последние годы. По его мнению, стороны достигли значительных результататов. Их сотрудничество можно назвать образцовым в формате Юг-Юг.
Напомним, что российскую делегацию на саммите возглавляет Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»