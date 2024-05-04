Си Цзиньпин: Китай готов к укреплению сотрудничества со странами ОИС

Китай готов к продолжению и укреплению прагматического сотрудничества с исламскими странами. Об этом в обращении к участникам XV Саммита ОИС заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Текст приведен Центральным телевидением Китая.

«Китай готов продолжать сотрудничество с исламскими странами в целях сохранения традиционной дружбы, укрепления политического взаимодоверия, углубления прагматического сотрудничества, расширения гуманитарных обменов», — отметил руководитель КНР.

Си Цзиньпин напомнил о взаимоподдержке, оказанной Китаем и странами ОИС в последние годы. По его мнению, стороны достигли значительных результататов. Их сотрудничество можно назвать образцовым в формате Юг-Юг.

Напомним, что российскую делегацию на саммите возглавляет Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» Рустам Минниханов.