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Политика 4 мая 2024 13:29

Минниханов прибыл на церемонию открытия XV саммита ОИС

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Минниханов прибыл на церемонию открытия XV саммита ОИС

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на церемонию открытия юбилейного, XV Саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, что Минниханов принимает участие в событии в качестве главы российской делегации и председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Саммит проходит в Гамбии.

Подробнее о визите руководителя Татарстана можно узнать в материале «Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #ОИС
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