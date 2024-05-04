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Минниханов прибыл на церемонию открытия XV саммита ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на церемонию открытия юбилейного, XV Саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Напомним, что Минниханов принимает участие в событии в качестве главы российской делегации и председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Саммит проходит в Гамбии.
Подробнее о визите руководителя Татарстана можно узнать в материале «Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии».
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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