Shell объявила о приостановке работы своих АЗС в России

Компания Shell объявила, что в ближайшее время приостановит работу своих АЗС и завода в Тамбовской области. В это время будет совершена их продажа новому владельцу, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Шелл Нефть» Cергея Стародубцева.

«Для обеспечения продажи компании „Шелл Нефть“ новому владельцу работа АЗС „Шелл“ и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни», — отмечается в сообщении.

В настоящее время компания действительно ведет переговоры по продаже сети АЗС и российского завода, подтвердил Стародубцев.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Shell не может оплатить поставки газа из РФ в рублях из-за антироссийской политики Запада.

Указ о торговле российским газом с недружественными странами ранее подписал Президент РФ Владимир Путин.