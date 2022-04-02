Песков объяснил, почему Shell не сможет купить российский газ за рубли

Британская Shell не сможет оплатить поставки газа из РФ из-за антироссийской политики Лондона. Об этом, цитируя пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает ТАСС.

«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки», — заметил официальный представитель Кремля.

Ранее Лондон ввел санкции против «Газпромбанка», через который недружественные страны могут оплатить поставки российского газа.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о торговле природным газом с недружественными странами, о чем сообщал «Татар-информ».