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Ру Тат
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Экономика
2 апреля 2022  08:16

Песков объяснил, почему Shell не сможет купить российский газ за рубли

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Британская Shell не сможет оплатить поставки газа из РФ из-за антироссийской политики Лондона. Об этом, цитируя пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает ТАСС.

«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки», — заметил официальный представитель Кремля.

Ранее Лондон ввел санкции против «Газпромбанка», через который недружественные страны могут оплатить поставки российского газа.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о торговле природным газом с недружественными странами, о чем сообщал «Татар-информ».

#Дмитрий Песков #поставки газа
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