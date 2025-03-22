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Культура 22 марта 2025 10:45

Shaman представит Россию на «Интервидении-2025»

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, станет представителем России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает ТАСС.

Ранее спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал, что страну должен представить один из самых популярных исполнителей России.

Конкурс пройдет в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Соответствующий указ 3 февраля подписал Президент РФ Владимир Путин, а председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. О своем участии уже заявили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

«Интервидение» – международный песенный конкурс, проводившийся в 1960–1980-х годах в социалистических странах и некоторых западных государствах. Он считался аналогом «Евровидения».

Ранее «Татар-информ» писал о мнении российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина по поводу «Интервидения». «Нам не надо никого затмевать», – сообщил Пригожин.

#конкурс #музыка #культура
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