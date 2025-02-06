Пригожин заявил, что «Интервидение» нельзя сравнивать с «Евровидением»

«Интервидение» нельзя сравнивать с «Евровидением». Об этом заявил российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин, говоря о сходствах и различиях конкурсов. Напомним, что первый из упомянутых проведут в Москве в 2025 году.

«Нам не надо никого затмевать. «Евровидение», с учетом его гендерного превосходства в части нетрадиционных ценностей, превзойти будет невозможно. Мы можем его превзойти только музыкой», — цитирует продюсера «Радио 1».

Он считает, что цель «Интервидения» - не только привлечение внимания, но и уважение. Первый этап организует Россия, а потом, как допускает Пригожин, могут появиться учредители российского конкурса. Причем договариваться следует со всеми, не разделяя участников на дружественных и недружественных, добавил продюсер.

Как отметил Пригожин, недружественно настроены лишь руководители стран, а люди - наши друзья.