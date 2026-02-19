news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 февраля 2026 21:03

Shaman объяснил, почему решил попробовать на вкус лед озера Байкал

Читайте нас в
Телеграм

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что попробовал на вкус лед озера Байкал из любопытства и чтобы вспомнить детство.

«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе – попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала ногами, катаются на квадроциклах. Или это другое?!» – сказал он в беседе с «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для здоровья после такой «дегустации», артист заявил, что ему ничего не угрожает, поскольку Байкал считается самым чистым озером в мире.

«У меня поездка на Байкал вызывает чистый детский восторг, буквально наполняет энергией и восхищением – насколько прекрасна русская природа», – заявил артист.

Ранее Shaman опубликовал короткое видео с Байкала, где пробует лед озера на вкус. Публикацию он сопроводил пометкой «18+».

читайте также
Певец Shaman попробовал на вкус лед озера Байкал – ВИДЕО
#певец
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

19 февраля 2026
Дуа на сухур и ифтар

Дуа на сухур и ифтар

19 февраля 2026