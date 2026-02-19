Shaman объяснил, почему решил попробовать на вкус лед озера Байкал

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что попробовал на вкус лед озера Байкал из любопытства и чтобы вспомнить детство.

«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе – попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала ногами, катаются на квадроциклах. Или это другое?!» – сказал он в беседе с «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для здоровья после такой «дегустации», артист заявил, что ему ничего не угрожает, поскольку Байкал считается самым чистым озером в мире.

«У меня поездка на Байкал вызывает чистый детский восторг, буквально наполняет энергией и восхищением – насколько прекрасна русская природа», – заявил артист.

Ранее Shaman опубликовал короткое видео с Байкала, где пробует лед озера на вкус. Публикацию он сопроводил пометкой «18+».