Певец Shaman попробовал на вкус лед озера Байкал – ВИДЕО

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, попробовал на вкус лед озера Байкал.

В коротком видеоролике музыкант лижет лед самого большого пресноводного озера Евразии. «Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро Байкал на вкус. А это вкусно», – говорит он.

При этом певец подписал свою публикацию «18+», возможно, указав на какие-то подтексты видео.

