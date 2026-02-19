news_header_top
Общество 19 февраля 2026 13:09

Певец Shaman попробовал на вкус лед озера Байкал – ВИДЕО

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, попробовал на вкус лед озера Байкал.

В коротком видеоролике музыкант лижет лед самого большого пресноводного озера Евразии. «Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро Байкал на вкус. А это вкусно», – говорит он.

При этом певец подписал свою публикацию «18+», возможно, указав на какие-то подтексты видео.

Ранее Shaman рассказал, как сделал предложение своей возлюбленной – главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Shaman поделился историей своего предложения Екатерине Мизулиной
