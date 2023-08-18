Сгоревшие миллиарды и надрыв «контрнаступа»: чем Россия расстроила Конгресс США

Многие представители Конгресса США не видят смысла в дальнейшем финансировании киевского режима Фото: commons.wikimedia.org

200 млрд – это предел: поддержка Конгрессом США киевского режима сходит на нет

Еще полгода назад большинство новостей об успехах России на полях СВО тиражировались в отечественных СМИ. Это позволяло Киеву свои неудачи списывать на «пропаганду Москвы». Теперь же офису Владимира Зеленского остается хранить «гордое молчание», ведь сообщения о крахе украинского «контрнаступа» валом пошли в западных медиа.

Сегодня заокеанские СМИ выпустили новость, согласно которой прогноз разведки США пришелся не по душе многим американским конгрессменам. В документе якобы говорится, что Украина точно не дойдет до Мелитополя (что и так давно понятно всем здравомыслящим военным экспертам). И теперь многие представители Конгресса США не видят смысла в дальнейшем финансировании киевского режима.

Этот сигнал случился не случайно, ведь ровно неделю назад Байден клянчил у конгрессменов ни много ни мало 20 млрд долларов. Кстати, общие затраты НАТО и их «партнеров» на Украину достигли 200 млрд долларов с момента начала СВО. А результатов на фронтах достигнуть не удалось. Украинские войска до сих пор не пробили даже первую линию обороны ВС РФ. Боевые действия идут в так называемой серой зоне.

Россия, очевидно, готовится к решающему удару, который может окончательно вырвать слово «контрнаступ» из повестки СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Готовили к прорыву, случился надрыв: почему ввод стратегических резервов Киева – это жест отчаяния

Показателен и другой сигнал, согласно которому Киев ввел последние стратегические резервы. Украина отправила на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение ВСУ в резерве. Как сообщил «Татар-информу» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, данную группу готовили совсем к другому.

«Эту штурмовую группу шесть месяцев готовили к контрнаступлению силами всего НАТО. Они должны были войти в бой, когда первая или вторая фаза контрнаступления увенчались бы успехом. Она должна была штурмовать крупные населенные пункты», – говорит Леонков.

То есть ждали прорыва. Но случился надрыв и жест отчаяния. А как еще назвать процесс, при котором стратегические полки, оснащенные по последнему слову техники НАТО, несут массовые потери в живой силе и технике в районе совершенно не ключевых поселков – Работино, Урожайное и Старомайорское. Только возле последнего Украина потеряла за одну попытку штурма 31 единицу техники, в том числе 23 переданных странами НАТО бронетранспортера.

«Украина не считается с потерями. Такого рода штурмы не зря называют мясными. В итоге никаких существенных результатов они не получили. Российские войска действуют четко, слаженно. Помогает авиация, артиллерия», – объясняет Алексей Леонков.

«Если посмотреть за июнь и август, то на отдельных участках продвижение Российской армии составило порядка 11-13 км» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Никто не сомневается, что Россия освободит Купянск

А Россия, очевидно, готовится к решающему удару, который может окончательно вырвать слово «контрнаступ» из повестки СВО. ВС РФ уверенно продвигаются к Купянску.

Как сообщил «Татар-информу» Леонков, в городе уже приступили к принудительной эвакуации населения, рассчитывая устроить Москве «второй Бахмут» с боями за каждую высотку.

«Если посмотреть за июнь и август, то на отдельных участках продвижение Российской армии составило порядка 11-13 км. Там же противник несёт потери, несмотря на то что использует кассетные боеприпасы. Даже зарубежные специалисты говорят о том, что Украина вряд ли удержит Купянск. С этим связаны мероприятия по принудительной эвакуации населения», – сообщил эксперт.

Военные эксперты прекрасно понимают, что 30-50 F-16 ничего в ходе СВО не поменяют Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

«Ножки Буша» и «крылышки Байдена»

Теперь понятно, что в США с особой грустью смотрят за массовым сожжением техники НАТО и горюют об имидже американского ВПК. Вероятно, с последним связано и последовательное затягивание решения по линии предоставления Киеву самолетов F-16. Сегодняшнее известие о разрешении США поставок самолетов Дании и Нидерландов Украине никого не должно обманывать. Ведь условием поставки называется обучение украинских пилотов.

А это растянется как минимум до зимы. А до этого времени все для Украины может закончиться. Так что на смену «ножкам Буша» в российские поговорки «крылышки Байдена» могут и «не доехать».

При этом серьезные военные эксперты прекрасно понимают, что 30-50 F-16 ничего в ходе СВО не поменяют, поскольку самолеты без пилотов – это просто мемориал западной поддержки умирающему киевскому режиму. За несколько месяцев пилота можно лишь научить летать и стрелять на такой сложной машине, как F-16. Но не сражаться. На это уходят годы. И дело не только в летчиках.

За несколько месяцев пилота можно лишь научить летать и стрелять на такой сложной машине, как F-16 Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Военного толка в поставках F-16 не будет

«Нужен еще квалифицированный персонал и система обслуживания. Нужно создавать ремонтные и другие мощности, желательно на территории Украины. Причем нужны и серьезные технические специалисты, знакомые с данными самолетами. На практике все это сделать будет очень сложно», – считает Леонков.

Также эксперт подчеркивает, что начинающие пилоты, а именно таких сейчас готовят на Западе, сбиваются в 70-80 процентах от общего числа вылетов.

То есть российские летчики на привычной отечественной технике легко справятся с новичками на F-16. Поэтому поставка «крылышек Байдена» носит скорее политический, имиджевый характер, военного смысла в этом мало.