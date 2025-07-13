Ирина Волынец предложила заблокировать Roblox из-за деструктивного игрового контента

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой заблокировать в России доступ к популярной онлайн-платформе Roblox. Об этом она сообщила в беседе с «Коммерсантъ».

Поводом для предложения стали видеоролики, на которых пользователи воссоздают аварию на Чернобыльской АЭС. В ряде игровых сценариев подростки массово выбирают опцию уничтожения реактора, чтобы наблюдать последствия ядерного взрыва.

«Обучение, пусть даже в рамках видеоигры, как осуществить подрыв ядерного реактора — это формирование деструктивного мышления и поведения, которое может быть причиной совершения диверсий уже и в реальном мире», — заявила омбудсмен.

Она также подчеркнула, что фиксируется рост числа преступлений с участием несовершеннолетних по тяжким статьям, включая диверсии и государственную измену. По ее словам, многие подростки оказываются под влиянием киберподстрекателей и вербовщиков, действующих через интернет.

По мнению Волынец, запрет Roblox может быть реализован в рамках закона о защите детей от вредной информации.