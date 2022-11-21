«Сезон начинается»: Магдеев поручил проверить все люки после падения в них детей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ответственным службам после выпавшего снега проверить все крышки люков в городе, которые могут быть сдвинуты после работы снегоуборочной техники. На аппаратном совещании он вспомнил инциденты, когда в открытые колодцы падали дети.

Первый случай падения произошел 31 января этого года в поселке ЗЯБ около 3-й детской поликлиники. В открытый канализационный люк угодил шестилетний мальчик, малыша из колодца вытащил отец.

Спустя пять дней, 4 февраля, в открытый люк провалилась восьмилетняя девочка. ЧП случилось на территории 65-го комплекса.

«Я прошу посмотреть — пройдите, запишите. Каждый ребенок нам дорог, поэтому их нужно беречь. Задача взрослых — смотреть за городским хозяйством. Хозяйство складывается из большого количества объектов, которое имеет разных собственников. Это и „Челныводоканал“ и предприятие тепловых сетей, а также собственники, которые имеют на балансе такие сооружения. Обращаю внимание: сезон начинается. Поэтому внимательным образом необходимо организовать работу, чтобы исключить все эти неприятные моменты», — отметил мэр.