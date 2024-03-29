Сезон фонтанов в Казани начнется в мае

В мае в Казани начнут работу фонтаны. В этом году будут запущены 32 конструкции из 36, заявили в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

Оставшиеся четыре фонтана не используются из-за того, что их чаши или оборудование, трубопроводы находятся в аварийном состоянии.

В процессе подготовки рабочие снимут защитные настилы и проведут ревизию оборудования после зимы. Затем конструкции помоют, очистят и при необходимости покрасят. После этого чаши заполнят водой.

В исполкоме напомнили, что в 2023 году в Казани провели ремонт фонтанов в парке Петрова и сквере Славы, а также воссоздали исторический объект в саду Рыбака.

Из-за плохой погоды и похолодания, напомним, фонтаны в прошлом году были отключены и законсервированы раньше срока.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что содержание фонтанов в Казани в этом году обойдется городу почти в 25 млн рублей.