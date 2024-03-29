В Казани потратят 24,9 млн рублей на содержание фонтанов в 2024 году

Летом 2024 года в Казани запустят 32 фонтана. На их обслуживание выделено 24,9 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно списку, запустят фонтаны в следующих локациях:

1)Фонтан на площади у театра Камала (ул. Татарстан)

2)Фонтан на протоке на Булаке (Лево-и-Право-Булачная)

3)Фонтан в Ленинском саду (ул. Дзержинского)

4)Фонтан в сквере возле Оперного театра (ул. Дзержинского)

5)Фонтан в сквере С.Галеева (возле Минфин РТ, ул. Пушкина)

6)Фонтан в саду Кирова (ул. Московская)

7)Фонтан в парке Тысячелетия (ул. Островского)

8)Фонтаны на ул. Петербургская

9)Фонтаны в сквере Советская площадь (ул. Николая Ершова)

10)Фонтан в сквере Тинчурина (ул. Татарстан)

11)Фонтан в саду Столярова (ул. Клары Цеткин)

12)Фонтан в парке Крылья Советов (ул. Копылова)

13)Фонтан «Лягушка» (ул. Баумана)

14)Фонтан «Голуби» (ул. Баумана)

15)Фонтан «Русалка» (ул. Баумана)

16)Фонтан в сквере по ул. Миславского

17)Фонтан в сквере Стамбул (ул. Абсалямова)

18)Фонтан в парке Горького

19)Фонтан в Лядском саду (ул. Горького)

20)Фонтан в ж/м Дербышки перед ДК им.Саид Галеева (ул. Советская)

21)Фонтан в сквере Славы (Проспект Победы)

22)Фонтан в Горкинском и Ометьевском лесопарке

23)Водопад в сквере «Чишмале» (ул. Фучика)

24)Фонтан в сквере Абсалямова (ул. Абсалямова)

25)Фонтан в сквере 100-летия развития строительной отрасли в РТ (ул. Карбышева)

26)Фонтан в Парке Петрова (ул. С. Халтурина)

27)Фонтан в сквере «Белинского» (ул. Белинского)

28)Фонтан возле ДК «Железнодорожнков в поселке Юдино (ул. Лейтенанта Красикова)

29)Фонтаны на Набережной реки Казанка

30)Пешеходный фонтан в парке «Салават Купере» (ул. Наиля Юсупова)

31)Плавающий фонтан в парке «Салават Купере» (ул. Наиля Юсупова)

32)Фонтан в саду Рыбака (ул. Клары Цеткин).