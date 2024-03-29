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В Казани потратят 24,9 млн рублей на содержание фонтанов в 2024 году
Летом 2024 года в Казани запустят 32 фонтана. На их обслуживание выделено 24,9 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
Согласно списку, запустят фонтаны в следующих локациях:
1)Фонтан на площади у театра Камала (ул. Татарстан)
2)Фонтан на протоке на Булаке (Лево-и-Право-Булачная)
3)Фонтан в Ленинском саду (ул. Дзержинского)
4)Фонтан в сквере возле Оперного театра (ул. Дзержинского)
5)Фонтан в сквере С.Галеева (возле Минфин РТ, ул. Пушкина)
6)Фонтан в саду Кирова (ул. Московская)
7)Фонтан в парке Тысячелетия (ул. Островского)
8)Фонтаны на ул. Петербургская
9)Фонтаны в сквере Советская площадь (ул. Николая Ершова)
10)Фонтан в сквере Тинчурина (ул. Татарстан)
11)Фонтан в саду Столярова (ул. Клары Цеткин)
12)Фонтан в парке Крылья Советов (ул. Копылова)
13)Фонтан «Лягушка» (ул. Баумана)
14)Фонтан «Голуби» (ул. Баумана)
15)Фонтан «Русалка» (ул. Баумана)
16)Фонтан в сквере по ул. Миславского
17)Фонтан в сквере Стамбул (ул. Абсалямова)
18)Фонтан в парке Горького
19)Фонтан в Лядском саду (ул. Горького)
20)Фонтан в ж/м Дербышки перед ДК им.Саид Галеева (ул. Советская)
21)Фонтан в сквере Славы (Проспект Победы)
22)Фонтан в Горкинском и Ометьевском лесопарке
23)Водопад в сквере «Чишмале» (ул. Фучика)
24)Фонтан в сквере Абсалямова (ул. Абсалямова)
25)Фонтан в сквере 100-летия развития строительной отрасли в РТ (ул. Карбышева)
26)Фонтан в Парке Петрова (ул. С. Халтурина)
27)Фонтан в сквере «Белинского» (ул. Белинского)
28)Фонтан возле ДК «Железнодорожнков в поселке Юдино (ул. Лейтенанта Красикова)
29)Фонтаны на Набережной реки Казанка
30)Пешеходный фонтан в парке «Салават Купере» (ул. Наиля Юсупова)
31)Плавающий фонтан в парке «Салават Купере» (ул. Наиля Юсупова)
32)Фонтан в саду Рыбака (ул. Клары Цеткин).
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