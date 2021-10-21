Съезд Союза театральных деятелей РФ из-за ограничений пройдет в сокращенном формате

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России и введения дополнительных ограничений VIII(ХХII) Съезд Союза театральных деятелей РФ (СТД) пройдет 23 октября в сокращенном формате, передает РИА Новости.

Делегаты съезда планируют утвердить отчет секретариата о проделанной работе за прошедшие пять лет, а также отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Кроме того, будет выбран новый председатель СДТ РФ и новый секретариат, так как 25 октября завершается срок полномочий, избранных на прошлом съезде председателя и секретариата СТД РФ.

«Принято решение проводить съезд строго в режиме „ковид-фри“. Все участники должны предъявить свидетельства о вакцинации или перенесенной не более 6 месяцев назад болезни. Будут соблюдены все меры предосторожности, организована круглосуточная работа медперсонала и возможность проведения экспресс-тестов на Covid-19», — рассказали в СТД.

Форум, запланированный на 24 октября в Москве, был отменен, а церемония вручения почетной специальной премии «Золотая Маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» переносится на неопределенный срок.

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, после чего многие массовые мероприятия начали отменяться, переноситься или переводиться в дистанционный формат проведения.