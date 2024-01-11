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Экономика 11 января 2024 10:26

Съезд по ул.Вишневского в Казани отремонтируют за 120,1 млн рублей

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Ремонт съезда по улице Вишневского в Вахитовском районе Казани обойдется в 120,1 млн рублей. Стоимость работ подешевела на 273 тыс. рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Первоначально заказчик – Дирекция финансирования программ дорожных работ – предлагал за ремонт 575 метров дороги 120 373 910 рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ». До 22 ноября подрядчик должен провести замену дорожного покрытия, обновить освещение дороги, установить сфетофор и озеленить территорию.

Согласно результатам определения поставщика, в торгах принимали участие два кандидата.

#ремонт дороги
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