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Съезд по ул.Вишневского в Казани отремонтируют за 120,1 млн рублей
Ремонт съезда по улице Вишневского в Вахитовском районе Казани обойдется в 120,1 млн рублей. Стоимость работ подешевела на 273 тыс. рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Первоначально заказчик – Дирекция финансирования программ дорожных работ – предлагал за ремонт 575 метров дороги 120 373 910 рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ». До 22 ноября подрядчик должен провести замену дорожного покрытия, обновить освещение дороги, установить сфетофор и озеленить территорию.
Согласно результатам определения поставщика, в торгах принимали участие два кандидата.
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