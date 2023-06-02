Генерал Бурдинский анонсировал формирование двух военных округов, двух армий и корпуса

В этом году в Вооруженных силах РФ будут созданы два военных округа, Московский и Ленинградский, общевойсковая и воздушная армии, а также армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад. Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба — начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — написал генерал в статье для июньского номера журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

При этом Бурдинский заметил, что основной задачей в 2023 году является «отбор граждан на военную службу по контракту, в том числе в именные подразделения, а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу».

Кроме того, по словам генерала, в рамках подготовки военных комиссариатов «к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки — с учетом опыта частичной мобилизации» должны состояться 863 мероприятия различного уровня и масштаба.

О необходимости воссоздания Московского (существовал с 1864 по 2010 год) и Ленинградского (существовал с 1918 по 2010 год, с 1864-го по 1918-й именовался Петербургским / Петроградским) военных округов в декабре прошлого года заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также обратил внимание на необходимость совершенствования состава и структуры видов Вооруженных сил.