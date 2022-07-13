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Ру Тат
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Экономика
13 июля 2022  15:52

Северная Корея и ДНР договорились об экономическом сотрудничестве и развитии торговли

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Власти Северной Кореи и Донецкой народной республики договорились о взаимодействии и сотрудничестве в области экономике и развитии торговых отношений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Данное политическое решение [признание независимости ДНР] станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что КНДР вслед за Сирией признана независимость ДНР.

#КНДР #северная корея #ДНР
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