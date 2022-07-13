Северная Корея и ДНР договорились об экономическом сотрудничестве и развитии торговли

Власти Северной Кореи и Донецкой народной республики договорились о взаимодействии и сотрудничестве в области экономике и развитии торговых отношений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Данное политическое решение [признание независимости ДНР] станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что КНДР вслед за Сирией признана независимость ДНР.