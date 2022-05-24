Шевченко о переходе Радулова в «Ак Барс»: «Его ждут в Казани, но стоит ли переплачивать?»

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал потенциальный переход нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старс» Александра Радулова в «Ак Барс».

По словам эксперта, хоккеист перейдет в казанский клуб, если ему хорошо заплатят.

«Радулова ждут в «Ак Барсе», а слухи о потенциальной смене клуба в пределах НХЛ – работа агента по увеличению цены хоккеиста. Вероятно, он надеется, что в Татарстане ему дадут как можно больше денег. Но стоит ли переплачивать? Стоит ли давать форварду условные 100 миллионов только для того, чтобы он был в команде? Он приедет лишь, если ему хорошо заплатят», – заявил Шевченко в эфире передачи «Держи передачу».

В минувшем сезоне Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче НХЛ.

Ранее стало известно, что защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер покинул казанский клуб.