Официально: «Ак Барс» расстался со вторым бомбардиром команды Кэмпфером

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер покинул казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

«"Ак Барс" благодарит Стивена Кэмпфера за плодотворную совместную работу и желает игроку успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что американец подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Детроит Ред Уингз». Соглашение с защитником подписано сроком на один год.

Напомним, в минувшем сезоне Кэмпфер принял участие в 52 встречах Континентальной хоккейной лиги за «Ак Барс», в которых забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу, суммарно набрав 34 очка. Что является вторым результатом после форварда Дмитрия Кагарлицкого (38 очков).

Ранее стало известно, что «Ак Барс» потерял одну позицию в рейтинге клубов КХЛ.