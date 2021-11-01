Севастополь сворачивает блокпосты по проверке QR-кодов

В Севастополе завершается работа блокпостов, развернутых на въездах в город для проверки QR-кодов. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, они выполнили свою работу, за три дня снизив поток туристов.

«Три дня полноценные дали эффект, который был необходим, — это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам. Я предлагаю — и такое решение уже принято, — сегодня работу контрольных пунктов пропуска завершить», — отметил глава региона на заседании Правительства.

Работа блокпостов продолжалась с 30 октября. Они были развернуты на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале. Сотрудники проверяли у въезжающих и выезжающих из города QR-коды о прививке от коронавируса, справки о перенесенной болезни. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», за первые сутки работы пункта контроля на въезде в город было развернуто более 200 машин, водители которых не предъявили необходимые документы.