За день работы блокпостов в Севастополь не пустили более 200 автомобилей

За день работы блокпостов более 200 машин, пассажиры которых не предъявили QR-код о вакцинации или сертификат о перенесенном Covid-19, были остановлены на въезде в Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба местного Правительства.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», — отмечается в тексте.

Кроме того, по этой же причине в город не были допущены 10 пассажиров поездов. Они были вынуждены приобрести обратные билеты.

За первые сутки в ситуационный центр поступило 800 сообщений, касающихся блокпостов.

«Сегодня на развернутых блокпостах мы отмечаем, что транспортный поток в целом незначительный. Благодарим граждан за сознательность и за то, что услышали наш призыв ограничить свое перемещение, стараясь не совершать поездки без крайней необходимости», — подчеркнул замдиректора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

В последние дни в Севастополе выявляется более 300 случаев заражения коронавирусом за сутки. Обстановка в городе начала ухудшаться еще с середины сентября. После режима нерабочих дней, введенных по указу Президента России Владимира Путина, ограничения здесь решено продлить до декабря. При этом существующие ограничения будут усилены.