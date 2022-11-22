Севастополь атаковали беспилотники – системы ПВО сбили уже два дрона

Над Севастополем работают дежурные силы ПВО, сбито уже два беспилотника сообщил губернатор Михаил Развозжаев. По его данным, никакие гражданские объекты на данный момент не пострадали.

«Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности. <…> Просьба сохранять спокойствие», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 29 октября Развозжаев сообщил об атаке дронов на корабли Черноморского флота. По данным Минобороны РФ, в ходе нее незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. После этого Россия на время приостановила своем участие в «продуктовой сделке» с Украиной и Турцией, пока не получила от Киева гарантий безопасности «зернового коридора».