Сеть АЗС ТАИФ-НК возглавил Алексей Малкин

В компании «ТАИФ-НК АЗС» сменился руководитель. С 26 июня генеральным директором организации стал Алексей Малкин, следует из информации на сайте сервиса проверки контрагентов.

Напомним, что с апреля 2022 года компанию возглавлял Ильшат Фаттахов, перед этим занимавший должность директора по коммерции нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК».

Как отмечается на сайте компании, с 2017 года ГК «ТАИФ» объединяет сразу несколько крупных розничных продавцов моторного топлива. Помимо «ТАИФ-НК», это «Татнефтепродукт», «Автодорстрой». Группа владеет более чем 200 заправками, в том числе в Удмуртии, Чувашии, Ульяновской, Кировской и Самарской областях.