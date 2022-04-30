Сеть АЗС компании «ТАИФ» возглавил новый руководитель

Компанию «ТАИФ-НК АЗС» возглавил Ильшат Фаттахов, следует из данных единого государственного реестра юридических лиц.

С 2018 года сетью АЗС «ТАИФа» руководил Альберт Султеев. Ильшат Фаттахов ранее занимал должность директора по коммерции нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК».

В 2017 году группа компаний «ТАИФ» объединила несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» и «ТАИФ-НК» в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Сеть насчитывает более 200 заправок. Они распложены в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, а также в Кировской, Самарской и Ульяновской областях.