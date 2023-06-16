«Огненные картины войны»: молодогвардейцы зажгут 25 тысяч свечей в День памяти и скорби

Фото: Татарстанского отделения партии «Единая Россия»

В казанском парке Победы в ночь с 21 на 22 июня активисты «Молодой Гвардии Единой России» в рамках акции «Огненные картины войны» выложат свечами изображение танка Т-34 с надписью «Колхозник Татарии» в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Помимо Казани, в День памяти и скорби «Огненные картины» зажгутся во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести.

Осенью 1942 года по инициативе молодежи Сабинского района в сельских районах Татарстана широко развернулся сбор средств на танковую колонну «Колхозник Татарии». Всего сельские труженики собрали 100 миллионов рублей, а 5 мая 1943 года танковая колонна из 200 «тридцатьчетверок» была передана делегацией ТАССР трем бригадам 10-го танкового корпуса в прифронтовом Старом Осколе.

Церемония зажжения начнется в 21:00. Участники почтут память погибших минутой молчания.

Акция проводится при поддержке Татарстанского отделения партии «Единая Россия».