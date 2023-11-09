Шестнадцать лет колонии получил татарстанец, который убил товарища отца отверткой

Верховный суд Татарстана с участием присяжных заседателей рассмотрел дело 21-летнего жителя Арского района, которого признали виновным в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера, а также насильственными действиями над человеком в беспомощном состоянии и нарушении неприкосновенности жилища, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в августе 2022 года пьяный парень проник в чужой дом в деревне Шурабаш, после чего пошел к бывшему однокласснику покойного отца, где они стали вместе выпивать. В какой-то момент мужчины поссорились, гость обвинил хозяина в том, что он говорит порочащие отца вещи, а затем дважды ударил его отверткой в грудь, после чего нанес еще множество ударов руками и ногами. Затем юноша надругался над мужчиной, используя все ту же отвертву. Его жертва скончалась на месте от полученных травм.

Свою вину парень признал, присяжные заседатели также признали его виновным в инкриминируемых деяниях и заслуживающим снисхождения.

Участвующие в судебном процессе государственные обвинители Аида Шайдуллина и Яна Подольская ранее запросили для подсудимого 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.

В итоге суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.