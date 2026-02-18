Шестерых пьяных водителей задержали в Казани за сутки

За прошедшие сутки в Казани задержали шестерых водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Данные приводит городская Госавтоинспекция.

Всего за 17 февраля в городе произошло 286 аварий, в одной из них пострадал человек. Помимо пьяных водителей, автоинспекторами были задержаны пять водителей без прав, а также два человека, подозреваемых в совершении преступлений, – они доставлены в полицию.

«Татар-информ» рассказывал о том, Московский суд Казани вынес приговор мужчине, который повторно сел за руль пьяным. Андрея Лаухина приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили прав на два с половиной года. Его автомобиль был конфискован государством.