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Происшествия 2 июля 2025 09:00

Шестерых пострадавших при атаке украинских БПЛА в Ижевске доставили в Москву

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В Москву из Ижевска спецборт МЧС РФ доставил пострадавших после атаки украинских дронов по предприятию.

Как сообщает ТАСС, самолет Ил-76 приземлился в аэропорту в подмосковном Жуковском. Санитарным рейсом в Москву доставили шесть пострадавших.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске есть пострадавшие и погибшие. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

#атака БПЛА
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