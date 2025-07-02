Шестерых пострадавших при атаке украинских БПЛА в Ижевске доставили в Москву

В Москву из Ижевска спецборт МЧС РФ доставил пострадавших после атаки украинских дронов по предприятию.

Как сообщает ТАСС, самолет Ил-76 приземлился в аэропорту в подмосковном Жуковском. Санитарным рейсом в Москву доставили шесть пострадавших.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске есть пострадавшие и погибшие. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.