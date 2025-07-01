Глава Удмуртии: После атаки БПЛА на предприятие в Ижевске есть погибшие

В результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске есть пострадавшие и погибшие. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города», – сказал Бречалов.

На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщает РИА Новости, в Ижевске открыта горячая линия по информации о пострадавших, поступивших в Первую республиканскую клиническую больницу.