news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 1 июля 2025 11:47

Глава Удмуртии: После атаки БПЛА на предприятие в Ижевске есть погибшие

Читайте нас в
Телеграм

В результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске есть пострадавшие и погибшие. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города», – сказал Бречалов.

На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщает РИА Новости, в Ижевске открыта горячая линия по информации о пострадавших, поступивших в Первую республиканскую клиническую больницу.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025
Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

30 июня 2025