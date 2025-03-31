Шестеро из семи погибших на воде в этом году в Татарстане погибли в марте

С начала года в Татарстане на водоемах утонуло семь человек, шестеро из которых погибли в марте, когда лед начал активно таять. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова.

«С начала года на водных объектах погибли 7 человек, из них 6 человек в марте – в период активного таяния льда. Спасено 14 человек, в том числе двое детей. Необходимо отметить, что четверо человек, включая двоих детей, были спасены благодаря бдительности очевидцев», – рассказала спикер.

Она добавила, что спасатели ищут мужчину, который 25 марта спас двоих детей на реке Казанке. Ему необходимо связаться с отделом безопасности на водных объектах по телефону 292-71-63. Остальные герои, проявившие внимательность и оперативность, будут награждены почетными грамотами.