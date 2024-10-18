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Шесть вузов из Татарстана вошли в топ университетов стран БРИКС
Шесть татарстанских университетов вошли в пилотный рейтинг лучших вузов из стран БРИКС. Самое высокое место из них занял Казанский федеральный университет, ставший 89-м. Информация размещена на сайте глобального рейтинга высших учебных заведений.
В первой четверти второй сотни вузов расположился Университет Иннополис (101-125-е места).
Помимо КФУ, в перечень вошли еще три вуза из столицы Татарстана: Казанский национальный исследовательский технический университет — КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, расположившиеся на позициях 201-250, а также Казанский государственный медицинский университет — 301-350.
Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» вошел в группу вузов, разместившихся на 451-500 местах.
Всего в списке оказались 600 университетов из 10 государств объединения: Бразилии, Египта, Индии, Ирана, КНР, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР.
Ранее гендиректор рейтингового агентства RAEX сообщил, что существующие рейтинги не соответствуют специфике и целям развития БРИКС. Поэтому было решено создать отдельный топ вузов из стран объединения.
В пояснении к исследованию говорится, что рейтинг строился как ответ на ключевой вопрос: какие университеты гармонично осуществляют образовательную, научную и общественную миссии? В шорт-лист попали 825 образовательных организаций, однако часть из них была исключена как не соответсвующая ряду критериев.
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