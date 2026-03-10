Шесть тысяч наборов помощи для бойцов СВО собрали участники акции «Тепло Челнов»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Около шести тысяч наборов гуманитарной помощи для участников специальной военной операции собрали волонтеры и школьники Набережных Челнов в рамках городской акции «Тепло Челнов». Посылки сформировали учащиеся, их родители и сотрудники образовательных учреждений.

Формирование посылок проходило в доме детского творчества №15. К приезду съемочной группы здесь продолжалась работа: ребята аккуратно раскладывали по пакетам собранные вещи и письма для военнослужащих.

Название акции отражает ее смысл – в посылки старались вложить прежде всего то, что может согреть бойцов. Внутри каждого бумажного пакета – теплые носки и варежки, стельки, грелки, окопные свечи, а также письма и открытки с пожеланиями.

Как рассказала воспитанница дома детского творчества №15 Мария Костромитина, к акции активно подключились ученики и их семьи.

«В акции “Тепло Челнов” приняли участие около шести тысяч учащихся и их родителей. Вместе с педагогами и ребятами мы собирали все то, что может согреть бойцов в прямом смысле. Это теплые варежки, носки, грелки, стельки, окопные свечи. Чтобы, находясь далеко, бойцы чувствовали: о них помнят, их любят и заботятся о них», – отметила она.

По словам воспитанника учреждения Артура Цыганкова, участие в акции для школьников стало возможностью поддержать тех, кто находится на передовой.

«Я помогаю нашим бойцам на фронте и этим подарком поддерживаю их боевой дух, передаю мотивацию. Эта акция показывает, что их ждут дома с теплом. В нашей школе много выпускников, которые отправились на фронт, и таким образом я помогаю им тоже», – сказал он.

Всего за две недели участникам акции удалось собрать шесть тысяч наборов помощи. К инициативе присоединились 65 образовательных учреждений города и более шести тысяч учеников.

Как рассказала педагог-организатор дома детского творчества №15 Маргарита Петрова, во время акции поступало множество звонков от жителей города, которые хотели присоединиться к сбору помощи.

«Люди спрашивали, можно ли приносить и другие вещи. Это медикаменты, предметы личной гигиены, иногда даже нестандартные вещи – например, детали для квадрокоптера. Мы все принимали, все упаковали и с радостью отправим в ближайшее время наши практические подарки, теплые вещи для бойцов СВО», – пояснила она.

К школьникам также пришли ветераны специальной военной операции. Они поблагодарили ребят за поддержку и рассказали, насколько важны для бойцов такие посылки.

Как отметил председатель Ассоциации «Городской совет ветеранов СВО» Шамиль Аюпов, особенно трогают военнослужащих детские письма и открытки.

«Каждый вспоминает своих детей. Сейчас на передовой служат взрослые мужчины, у многих из них дети разных возрастов – от маленьких до уже взрослых. Поэтому открытки и письма, которые пишут ребята, очень трогают бойцов и воодушевляют на новые подвиги», – сказал он.

Посылки будут направлены военнослужащим в Луганскую и Донецкую народные республики.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.