Из Тукаевского района отправили 46-й гуманитарный конвой для бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Тукаевском районе сформировали и направили очередную партию шефской помощи участникам специальной военной операции. Это уже 46-й конвой. По традиции отправка состоялась в поселке Новый. В этот раз на передовую направлено более 15 тонн груза. Всего за время проведения СВО из района отправлено 260 тонн помощи.

На отправке присутствовали военнослужащие, находящиеся в краткосрочном отпуске или прибывшие на восстановление после ранения. Боец с позывным Шаман находится на передовой с 2023 года. Он заключил контракт с Минобороны России, участвовал в боях по освобождению поселка Работино Запорожской области, а также на других направлениях.

«Не мог спокойно смотреть на то, что творят они, на то, что обстреливают наши земли – Белгородскую область, и решил пойти добровольцем на контракт. Первое время были в активной обороне. А когда уже на Донецк, на Курск перевели – да, были в штурмах», – рассказал военнослужащий.

Боец с позывным Хирург также служит с 2023 года. Он подчеркнул, насколько важна поддержка из дома. «Это вообще низкий поклон всем гуманитарщикам, волонтерам, кто помогает вообще на СВО, на КТО. Это неоценимый вклад. Всегда с радостью встречаем гуманитарку».

Активисты продолжают помогать защитникам регулярно. Депутат Тукаевского района Валерий Тигр поддерживает бойцов с начала специальной военной операции. В этот раз он передал оборудование, изготовленное совместно с единомышленниками.

«Это у нас пулеметная заряжалка для наших ребят на СВО. Для пулеметчиков, для закреп районов, где пулеметчики у нас стоят. Это мы разрабатываем с моим товарищем Андреем Витязем, на 3D-принтерах модель собирали сегодня к отправке целую ночь», – отметил он.

По словам главы Тукаевского района Камиля Назмиева, в составе груза – автомобили, электростанция, теплые вещи и личные посылки.

«Здесь у нас автомобили, здесь у нас электростанция, много теплых вещей, много личных посылок. Это мы направляем в Донецкую народную республику для наших ребят, которые в настоящий момент в полках и батальонах», – сообщил он.

Ранее военнослужащим также передавались автомобили, квадрокоптеры, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети. В сборе шефской помощи принимают участие как взрослые, так и дети.

Волонтеры подчеркивают: поддержка бойцов продолжается непрерывно и организуется не ради наград, а по зову сердца.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

