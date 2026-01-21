Шесть школ и три детских сада построят в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шесть школ на 2,8 тыс. мест и три детских сада на 820 мест построят в Татарстане за счет средств бюджета республики, федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», национального проекта «Семья». Об этом сегодня сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами региональных и федеральных СМИ.

Детский сад на 340 мест построят в деревне Куюки Пестречинского района, на 260 мест – в поселке Октябрьский Зеленодольского района, на 220 мест – в Елабуге, рассказал глава Минобрнауки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Школы на 500 мест будут построены в Агрызе и микрорайоне «Садак» в Мензелинске, на 192 места – в Буинске.

«По решению Раиса РТ Рустама Минниханова построят школу в ЖК «Станция Спортивная» в Казани на 500 мест. В Бугульме построят пристрой на 618 мест к лицею №2. Еще одна школа на 500 мест будет построена в селе Манзарас Кукморского района, это будет татарская гимназия», – отметил Хадиуллин.