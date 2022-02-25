Рустам Минниханов пообещал поддержку суперфиналистам конкурса «Лидеры России» из РТ

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России». С руководителем республики пообщались представители РТ, победившие в ключевых и знаковых для республики треках, а также представивший Москву президент КХЛ, экс-капитан «Ак Барса» Алексей Морозов.

Напомним, по два татарстанца стали победителями треков «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Информационные технологии». Президент РТ поздравил участников встречи с достигнутыми успехами, отметив серьезную конкуренцию, которую им пришлось пройти на пути к суперфиналу.

В свою очередь, победители треков рассказали Рустаму Минниханову, почему решили принять участие в конкурсе, а также чего ожидают от нового этапа. Помимо этого, Алексей Морозов заявил, что хотел бы пройти программу наставничества у Президента Татарстана. Используя опыт республики, он планирует проработать проект популяризации спорта.

Рустам Минниханов отметил, что поддержит проекты суперфиналистов и поможет им в дальнейшем профессиональном развитии. Также он пожелал участникам встречи успехов в суперфинале.