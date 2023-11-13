Шесть пишем, два в уме: какие проекты для отдыха увидела Казань и что еще сделают

Игорь Куляжев сообщил, что общая сумма финансирования благоустройства общественных пространств в Казани составила свыше 1,4 млрд рублей

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На все проекты было направлено более 1,4 млрд рублей

Общая сумма финансирования благоустройства восьми общественных пространств в Казани составила свыше 1,4 млрд рублей, следовало из презентации заместителя руководителя исполкома города Игоря Куляжева на деловом понедельнике.

Согласно данным, самым дорогим проектом стал велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, на создание которого потребовалось 337,9 млн рублей. Немногим меньше нужно было, чтобы облагородить вход в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького – 331,4 млн. На 2-ю очередь парка у ЖК «Светлая долина» направили 291 млн рублей.

Благоустройство сада Рыбака обошлось в 190 млн рублей, стела «Город трудовой доблести» – в 130 млн рублей, на 1-ю очередь бульвара по улице Серова направили 100 млн рублей, на 2-ю очередь Юнусовской площади — 80 млн рублей, и 5 млн рублей выделили на 2-ю очередь туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана».

«Ценность программы по благоустройству в том, что мы не только приводим в порядок те парки, которые исторически существуют, но и создаем новые. Только в этом году мы приросли 20 гектарами новых благоустроенных площадей, а реконструкция охватила 8,5 гектара», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он добавил, что каждое общественное пространство уникально. «Мы обсуждаем с жителями близлежащих домов, какую изюминку они бы хотели видеть в своем парке», – подчеркнул Метшин.

Реконструкция входной группы в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького находится на финишной стадии Фото: kzn.ru

Реконструкция входа в парк Горького близится к завершению

Пока не закончена реконструкция входной группы в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. По словам Игоря Куляжева, она на финишной стадии.

«Парк Горького является центральным городским парком, однако площадь перед ним представляла собой большое пустующее пространство с неудобными скамейками и пешеходными путями», – отметил Куляжев.

Он добавил, что на площади не было зеленых насаждений, но здесь изобиловали технические сооружения.

Сейчас на входе в парк заканчивают работы на новой автобусной остановке и в пешеходном переходе.

Перед монументом и стелой уже создали парадную зону, заменили пешеходные покрытия. Весной появятся и солнцезащитные зонты для отдыха. Кроме того, появилось множество зеленых насаждений: большую часть озеленения заняли кустарники и пряно-ароматические травы. Из деревьев посадили ели, липы, рябины, сирень и татарский клен.

Мэр Казани в свою очередь отметил, что площадка станет очень зеленой, но понадобится время, чтобы саженцы из небольших деревьев выросли в большие, красивые деревья.

Завершить благоустройство бульва по улице Серова планируется в следующем году, при условии выделения необходимого финансирования Фото: kzn.ru

Бульвар на улице Серова планируют сдать в следующем году

«В этом году мы приступили к строительству бульвара по улице Серова. Изначально планировалось провести первоочередные работы по прокладке сетей, устройству покрытий и многофункционального центра, а также установке малых архитектурных форм и парковок», – сказал Куляжев.

Однако в ходе проверки обнаружилось, что на территории нужно дополнительно укрепить дорогу из-за подвижности грунта. По этой причине в этом году благоустройство ограничится забивкой бетонных свай и бетонными работами по заливке дорожек.

Завершить благоустройство планируется в следующем году при условии выделения необходимого финансирования.

Согласно плану, представленному в презентации, на территории бульвара появятся две детские, одна событийная и одна спортивная зоны, а также три зоны тихого отдыха, тактильная тропа с ароматерапией, павильон и велодорожки.

Cамым дорогим проектом стал велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, на создание которого потребовалось 337,9 млн рублей Фото: kzn.ru

Протяженность благоустроенных веломаршрутов в Казани достигла 39 километров

«Жемчужиной» этого года, по словам Метшина, в этом году стал велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы с благоустройством полуострова. При этом мэр Казани отдельно остановился именно на благоустроенных велодорожках, протяженность которых в городе достигла 39 километров.

«Первый закольцованный велосипедный маршрут мы открывали еще в 2015 году: это был 5-километровый маршрут на Кремлевской, Дзержинской, Театральной. И вот на сегодняшний день уже, или пока еще только, 39 километров», – сказал Метшин.

Он отметил, что в этом году веломаршруты появились на Кремлевской дамбе и улице Ершова от входной группы парка Горького, в парке «Светлая долина», 4 километра на первом этапе Вознесенского тракта и 9,5 километра сделали вдоль дублера Горьковского шоссе.

Казанский парк «Малое Чайковое озеро» вошел в 15 лучших проектов на Международной премии городских инноваций Гуанчжоу Фото: guangzhouaward.org

«Малое Чайковое озеро» вошло в топ-15 конкурса городских инноваций Гуанчжоу

Казанский парк «Малое Чайковое озеро» вошел в 15 лучших проектов на Международной премии городских инноваций Гуанчжоу. Конкурс направлен на поощрение городов за вклад в улучшение социальной, экономической и экологической обстановки, сообщил Куляжев.

«Конкуренцию парку на первом этапе составили 274 проекта из 193 городов 54 стран мира. Это единственный проект из России, который поборется за победу в конкурсе», – заявил Куляжев.

Он отметил, что в августе этого года конкурсная комиссия Гуанчжоу посетила парк, что не является стандартной практикой для конкурса и говорит об интересе к этому проекту. Пять победителей конкурса будут определены в декабре этого года.

Пять городов-победителей станут известны в декабре. Подробнее о конкурсе, кандидате от России и его конкурентах можно узнать в материале «Татар-информа».